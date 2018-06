No permitiremos que la corrupción se apodere de las administraciones : Villarreal

El candidato a la Diputación por el D11 -Jesús Villarreal, visitó el municipio de Buenaventura para recorrer las principales calles y conversar con los comerciantes e informarles que trabajara para que estos gobiernos garanticen la transparencia, porque debe ser una característica principal, además se comprometió para no permitir que la corrupción se apodere de estas administraciones.



“La corrupción es lo que nos tiene mal, necesitamos gente honesta para apoyar las comunidades, las escuelas y a todas las familias.



Desde el Congreso he contribuido en legislar para meter a la cárcel a los corruptos”, finalizó el candidato a diputado local.



El candidato por el DXI además estuvo presente con Adultos Mayores de la fundación “Cambiando Destinos”, donde los presentes le comentaron que era necesario que los recursos llegaran a esta localidad y se invirtieran de una forma responsable.



“Vamos a seguir trabajando para apoyar a los adultos de la tercera edad, son personas de principios, valores y experiencia que le han dado mucho a este municipio, merecen todo nuestro respeto.



Además trabajaremos con “Mandis” en la presidencia municipal y con Daena González para que los programas sociales se implementen y los recursos lleguen a quien en verdad los necesita; yo cuento con ustedes y ustedes Cuentan conmigo”, concluyó

Villarreal. 06/06/2018