Se adhiere Blanca Gamez a pacto de civilidad en bien de la ciudadania

Chihuahua, Chih. (Especial).- Aunque por motivos de agenda no puedo estar presente en el acto público, la candidata a la Diputación por el Distrito XVII por el Partido Acción Nacional Blanca Gámez Gutiérrez firmó también el Pacto de Civilidad, en el que participan cuatro de los seis candidatos a diputados locales por dicho distrito.



La candidata destacó que no sólo durante las campañas políticas sino también en su carrera política, ha ejercido esta civilidad, respetando en todo momento a los adversarios y jugando de manera limpia.



“Mi prioridad ha sido y será siempre trabajar por el bien de la ciudadanía y estoy convencida de que en estas épocas de violencia, la paz empieza por nosotros mismos y nuestras palabras deben transmitir el valor que le queremos dar”, aseguró.



Entre los puntos más importantes de este Pacto de Civilidad está el que los candidatos y candidatas eviten cualquier acto contrario a la ley, y se lo hagan extensivo a su equipo de campaña, a fin de evitar descalificaciones, confrontaciones y en fin, todo aquello que dañe la tranquilidad con que debe desarrollarse el proceso electoral.



Al respecto, Gámez Gutiérrez dijo que “la política debe reflejar qué principios transmitimos como candidatas y los valores intrínsecos que tenemos como personas. Atendiendo al principio de dignidad, debemos ser responsables de lo que transmitimos con nuestras acciones y palabras, y por ello suscribí el pacto, aun cuando yo me he dedicado a trabajar siempre realizando y esperando una campaña limpia”.

07/06/2018