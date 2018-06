IMSS emite recomendaciones para el cuidado de la salud en esta temporada de calor Se debe de usar ropa suelta, de telas livianas y colores claros; tomar abundante agua, evitar el consumo de bebidas alcohólicas o muy dulces e infusiones calientes, así como comidas abundantes

La Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua, a través de la Coordinación de Salud Pública, emitió las siguientes recomendaciones para el cuidado de la salud en esta temporada de calor:



• Tomar abundante agua durante todo el día, independientemente del nivel de actividad. No se debe esperar a tener sed para beber.

• Evitar el consumo de bebidas alcohólicas o muy dulces e infusiones calientes.

• Evitar las comidas abundantes, en su lugar consumir alimentos frescos, como frutas y verduras.

• Usar ropa suelta, de telas de algodón o densidad que proteja de los rayos del sol, de preferencia de colores claros.

• No realizar ejercicio físico en ambientes calurosos. Tomar abundante líquido antes, durante y después de practicar cualquier actividad al aire libre.

• Protegerse del sol poniéndose un sombrero o usando una sombrilla.

• Usar cremas de protección solar (SPF en inglés), factor 15 o más.

• Evitar permanecer en espacios cerrados sin ventilación.



Los lactantes y niños pequeños requieren los siguientes cuidados especiales:



• Darles el pecho a los lactantes con más frecuencia.

• No esperar a que pidan agua. Hacerlos beber frecuentemente agua fresca y segura.

• Trasladarlos a lugares frescos y ventilados.

• Ducharlos o mojarles el cuerpo frecuentemente con agua fresca.

• No exponerlos al sol especialmente entre las 11:00 y las 17:00 horas.

Asimismo, señaló que entre los síntomas más comunes de un golpe de calor o insolación, destacan los siguientes:



• Temperatura corporal de 39 grados

• Sed intensa y sequedad en la boca

• Piel seca, roja, caliente

• Agitación

• Dolor de estómago, falta de apetito, náuseas y/o vómitos

• Dolor de cabeza

• Fatiga, cansancio o debilidad

• Calambres musculares

• Vértigo, desorientación

• Confusión mental, delirios o pérdida de conocimiento

• Convulsiones.



Ante estos síntomas se debe actuar de inmediato. Se debe intentar bajar la temperatura del cuerpo de la persona afectada, con hielo o con baños de agua fría; ofrecerle agua fresca; trasladarla a un lugar fresco y ventilado, no medicarla y es fundamental concurrir rápidamente al centro de salud más cercano.



Finalmente, el Seguro Social hizo hincapié en que ante cualquier incidente por golpe de calor, es necesario llamar a un número de emergencia, si es posible trasladar al afectado a alguna área de urgencias cercana o a Atención Médica Continua en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) de su adscripción. 07/06/2018