Desplegó FGE fuerte operativo en Jiménez a raíz de enfrentamiento entre civiles armados No se reportaron víctimas mortales; aseguran varios vehículos, uno de ellos tipo militar y dos calcinados, además auxiliaron a dos familias

La Fiscalía General del Estado desplegó un fuerte operativo policiaco en el municipio de Jiménez a raíz de un enfrentamiento armado entre civiles, reportado la noche del martes en el tramo carretero Jiménez-Parral.



En el lugar no se encontraron víctimas mortales ni lesionadas, únicamente fueron asegurados varios vehículos, entre ellos, una pick up tipo militar.



Las autoridades informaron que en las cercanías del lugar de los hechos proporcionaron auxilio a dos familias que resultaron víctimas circunstanciales, pero que no presentaban lesiones de ningún tipo.

Las familias tripulaban un automóvil VW Golf, color blanco, así como una pick up, los cuales presentaban impactos de proyectil de arma de fuego.



La movilización de elementos de la Agencia Estatal de Investigación y la Comisión Estatal de Seguridad, en coordinación con Policía Federal y de Seguridad Pública Municipal, inició la noche de ayer martes, a raíz del reporte que ingresó al C-4 de Jiménez, en torno a detonaciones de armas de fuego en la carretera.





Durante el recorrido rumbo a la carretera Jiménez- Parral, en el kilómetro 71+900 se encontró abandonado un carro Volkswagen con placas ELS-2252 de Chihuahua, el cual presentaba impactos de bala.



Posteriormente en el km 68 de la misma rúa, se encontró abandonada y con visibles daños, una pick up, Chevrolet, doble cabina, color verde pixelado, sin placas de circulación, semejante a las que utiliza el Ejército Mexicano.



En el kilómetro 57, a un costado de la cinta asfáltica con dirección de Jiménez a Parral; encontraron dos vehículos calcinados: una vagoneta Nissan Xtrail, modelo 2017, con reporte de robo el 18 de marzo, en la ciudad de Chihuahua, así como una pick up Chevrolet, Silverado, cabina y media, sin matrícula ni número de serie visible.



En el entorno de los vehículos siniestrados, no se localizaron víctimas, así como tampoco elementos balísticos.

06/06/2018