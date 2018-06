Confirman vecinos de La Minita su apoyo a Maru Campos

Vecinos de las colonias La Minita y Madera 65 participaron en un encuentro realizado este jueves por Maru Campos, candidata a la alcaldía por la coalición “Por Chihuahua al Frente”, a fin de expresar sus necesidades y agradecerle por los logros obtenidos para la ciudad durante su gestión al frente del municipio.



En este sentido, Maru Campos les reiteró su compromiso por Chihuahua y les pidió que le ayuden a darle continuidad a su visión de ciudad, para contribuir aún más al desarrollo de la ciudad.



“Nosotros no venimos a traerles promesas falsas, nosotros no venimos a jugar con ustedes ni a crearles expectativas falsas, nosotros venimos a entregarles resultados, cosas que ya hicimos. No dejen de tomarnos de la mano, de caminar juntos, de tener esperanza porque ya sabemos que puede

funcionar este gobierno”, comentó Maru Campos en su mensaje con los vecinos.



Asimismo, los colonos agradecieron a Maru por los apoyos en becas, fortalecimiento a escuelas del sector, pavimentación, los descuentos para mujeres y otros programas y proyectos que han contribuido con el crecimiento de Chihuahua Capital.

08/06/2018