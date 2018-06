Perdonar delincuentes con Amnistía creará mas delincuencia: Laura Marin

Laura MarinLa candidata por Chihuahua al Frente Laura Marín, dio a conocer que desde el legislativo impulsó varias leyes con la finalidad de que los delincuentes cumplan su verdadera condena porque logró aumentar las penas a homicidas y violadores.



“Algo que no debe ocurrir es precisamente el de pactar con la delincuencia, así como lo proponen otras fuerzas políticas, porque lo único que se hace al perdonarla es promoverla, hasta no poder controlarse después”.



“No podemos estar en esa tesitura ya que debemos seguir la línea del bien común y de seguir las leyes”.Trabajamos para hacer valer la ley y la justicia y no para estar perdonando delincuentes, porque quien la hace la paga, reitero Laura Marin. Los candidatos de Chihuahua al Frente son los únicos antisistema , anticorrupción y anti pactos de impunidad, porque ha costado mucho trabajo sacar la corrupción del Estado y ahora con Ricardo Anaya se podrá hacer en todo el país.

08/06/2018