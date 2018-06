Culmina con éxito gira de autores de “El Libro Negro de la Nueva Izquierda” Visitaron Cd. Juárez, Chihuahua, Delicias y Cuauhtémoc

Con gran éxito, culminó la gira internacional que hicieron por el estado de Chihuahua, los autores argentinos de “El Libro Negro de la Nueva Izquierda… ideología de género o subversión cultural”, Nicolás Márquez y Agustín Laje, así como el presidente del Consejo Mexicano de la Familia (ConFamilia), Juan Dabdoub Giacomán.



Del 3 al 7 de junio los expositores estuvieron en las ciudades de Juárez, Chihuahua, Delicias y Cuauhtémoc en foros internacionales, presentaciones de su libro, entrevistas, conferencias de prensa y reuniones privadas con académicos y organizaciones de la sociedad civil.



En su apretada agenda destaca la realización del Foro Internacional S.O.S. Familias en Peligro, el pasado lunes 4 de junio en el Teatro Cultural de Ciudad Juárez donde asistieron cerca de 600 personas y el Foro Internacional, Familia Célula Vital en el Auditorio de las Tres Culturas en Cuauhtémoc, donde se tuvo la presencia de casi mil personas.



Agustín Laje y Nicolás Márquez disertaron la conferencia “Ideología de género, una dictadura vs Familia”, mientras que Juan Dabdoub abordó los “Avance de la ideología de género en México”.



La red de asociaciones Cruzada por la Familia y Conciencia Social A.C. fueron los organizadores de esta gira internacional con el fin de alertar y concientizar a las familias chihuahuenses sobre el peligro que representa para la sociedad, principalmente jóvenes y niños; la implementación de políticas públicas basadas en la ideología de género en México y el mundo.



Los politólogos, autoconsiderados “políticamente incorrectos” visitarán 16 ciudades del país del 28 de mayo al 21 de junio, en lo que es la segunda gira internacional por México.



El Libro Negro de la Nueva Izquierda que sostiene que el marxismo no terminó con la caída del muro de Berlín, sino que adoptó nuevas banderas y reinventó su discurso, para dar paso al neocomunismo (o progresismo cultural), el cual no sólo pasó a dominar la agenda política sino en gran medida la mentalidad occidental.



Esta publicación ya va por su 12º edición impresa en Argentina y se ha impreso en Uruguay, Costa Rica, Perú, Paraguay, Ecuador, México y España ya tienen su versión. En estos momentos se imprime en Chile, Colombia y Brasil. Este libro es best seller internacional de Amazon en su versión e-book, ocupando hace 20 meses el primer puesto de los más vendidos en la categoría “ciencia política”, “política en español”, y “política”. 08/06/2018