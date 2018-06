Anuncia Jorge Soto incentivos para el ciudadano honesto y comprometido contra la corrupción

Jorge Soto Prieto, candidato del PAN a diputado por el distrito 15, aseguró que el combate a la corrupción implica también premiar al buen ciudadano y por ello promoverá reformas fiscales para incentivar la honestidad y la cultura de la legalidad de la sociedad.



Soto Prieto aclaró que se trabajará para que en la sociedad se fortalezca una cultura en la que la honestidad sea más barata que la corrupción, donde la legalidad y de buen comportamiento tengan el reconocimiento que merecen de sus gobiernos.



Al ratificar que no quitará el dedo del renglón en contra de los actos de corrupción para hacer justicia la ciudadanía, Jorge Soto anunció que además implica el involucrar a la sociedad en una cultura de la legalidad y de la honestidad, donde la corrupción por mínima que sea no tenga cabida.



Anunció que desde el Congreso del Estado promoverá dentro de la Ley de Ingresos un incentivo en el que el buen ciudadano vea reflejada el reconocimiento del gobierno a su compromiso por un Chihuahua sin corrupción, "que podamos promover estos buenos comportamientos, con incentivo donde la honestidad sea más barata que la corrupción", comentó al recordar que la corrupción no sólo se dan los gobiernos sino que ha permeado a la sociedad y debe atenderse desde la raiz. 08/06/2018