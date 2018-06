Tengo experiencia, no vengo a experimentar: Fermín Ordóñez

‘No vengo a aprender, ni a experimentar con el dinero de los ciudadanos, tengo experiencia en la función pública’, así lo expresó el candidato del PRI a la Sindicatura de la capital del estado, Fermín Ordóñez Arana, al reunirse con la mesa directiva del Colegio de Ingenieros Civiles de Chihuahua.



El encuentro se realizó en el edificio de Colegio de Ingenieros, donde Fermín Ordóñez expuso cinco de sus propuestas, entre ellas la creación del Síndico Ciudadano, para que la ciudadanía participe en la vigilancia de los recursos y la conformación del presupuesto; auditorias en tiempo real por internet para evitar desvíos; informes trimestrales y el otorgamiento de recursos a las dependencias en base a resultados.



Junto a su compañero de fórmula, Roberto Anchondo, Fermín Ordóñez expuso ante los ingenieros que cualquier obra que se vaya a licitar debe analizarse con antelación, pues el síndico debe revisar los proyectos para evitar problemas a futuro y ‘nos hemos estado preparando para tener seriedad en el desempeño de este puesto’, apuntó.



‘Tenemos voz pero no tenemos voto, y porque no empezar desde un principio dentro de los proyectos analizándolos, checar las carencias antes de iniciar alguna obra para saber si corresponde a las necesidades que tienen en las diversas colonias de la ciudad, tales son los casos de canalizaciones, alumbrado público, agua potable, ect.’, les comentó.



Los ingenieros, encabezados por su presidente, Ing. Jorge Luis González Mendoza, manifestaron varias inquietudes, entre ellas bajar el gasto de los funcionarios; disminuir la flotilla de vehículos; modificar la ley para que la imagen del municipio sea única y no cambié con los gobiernos y con ello tener ahorros y realizar más obra.

09/06/2018