Escándalo sexual en la Selección de México: "Chicharito" Henández reveló qué ocurrió la noche de la supuesta orgía con 30 mujeres El delantero mexicano aseguró que estuvieron todos los futbolistas convocados al Mundial, con excepción de Jesús Corona.

El escándalo sexual en México sumó un nuevo capítulo. Javier "Chicharito" Hernández negó la versión de que varios futbolistas de la selección formaran parte de una orgía con 30 mujeres y aseguró que la fiesta fue para celebrar su cumpleaños.



El delantero mexicano dio detalles de lo ocurrido aquella noche, luego del juego preparatorio frente a Escocia. Negó la presencia de escorts VIP y dijo que asistieron todos los convocados al Mundial, con excepción de Jesús Corona.



La realidad fue que hubo una reunión para celebrar mi cumpleaños (1° de junio), simplemente nos dieron la noche libre, nos presentamos al día siguiente y se hizo la reunión. Me la organizaron, yo invité a todos los jugadores para que pudieran asistir, todos estuvieron menos Jesús Corona, el portero, porque tuvo un compromiso personal, se disculpó conmigo y con todo el plantel por no poder asistir", comenzó su relato "Chicharito" mediante un Facebook Live desde la cuenta oficial del Tricolor.



Y añadió: "Estuvimos ahí, una reunión, cenamos, después llegaron muchos invitados y cada jugador se fue a la hora que quiso. Nosotros no tenemos la oportunidad de reunirnos los 23 ó 24, todos juntos, para pasar un muy buen rato".



Frente a las versiones que se desprendieron por un relato anónimo a la revista TV Notas, medio que divulgó la noticia, "Chicharito" aseguró que lo "avergüenza" tener que aclarar esta situación y que lo hace porque "hay gente que se la cree".



"Jamás hubo escorts. No se pagó por ningún tema similar a eso, es una falta de respeto para todos los invitados que estuvieron, también para los familiares. Duele porque se dice por todo el país esos temas que inventan, pero sabemos que hay cosas en este país que es muy difícil cambiar", aseguró.



Sin embargo, y aunque reconoció que "sabemos que no hicimos nada malo", el delantero de 30 años concluyó: "Si tuviéramos la oportunidad de volverlo a hacer, no lo haríamos. Como seres humanos ocurrió algo, que cada quien lo interprete como quiera y estamos enfocados en el Mundial".



Entre otros inconvenientes internos producidos en la Federación Mexicana de Fútbol y en el plantel que comanda Juan Carlos Osorio, esta noticia y las fotos publicadas por la revista TV Notas provocó que el futbolista Héctor Herrera adujera problemas personales y dejara la concentración para viajar a Portugal donde se encuentra su familia.



En medio del escándalo, México cayó 2-0 ante Dinamarca antes de viajar al Mundial de Rusia. El equipo Tri forma parte del Grupo F, junto a Alemania, Suecia y Corea del Sur. Los dirigidos por Juan Carlos Osorio debutarán ante el equipo teutón, último campeón del mundo, el domingo 17 en Moscú. 10/06/2018