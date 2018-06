Sindicatos nos sumamos a Maru Campos, triunfemos para salir adelante: CROC -Reconocen líderes sindicales a Maru por logros y se integran a su campaña

-Se compromete Maru a seguir dando resultados

Integrantes de los sindicatos que integran la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos de Chihuahua (CROC) anunciaron este sábado su adhesión al proyecto de Maru Campos, luego de manifestar un profundo agradecimiento a la candidata de Acción Nacional por los logros obtenidos durante su gobierno.



“Yo en lo particular estoy completamente convencido que una mujer ha puesto la muestra a muchos presidentes municipales. Me he paseado por Vistas Cerro Grande y da gusto ver las obras que hay. Esto se le agradece y ojalá triunfemos para salir adelante”, expresó Amado Corral, líder del Sindicato

de Transportes Urbanos de la CROC.



En este sentido, Maru Campos, abanderada por la alcaldía de la coalición “Por Chihuahua al Frente”, agradeció a los trabajadores su apoyo y se comprometió a seguir dando resultados de la mano de la ciudadanía, a fin de garantizar condiciones dignas para todos los chihuahuenses.



Los asistentes le agradecieron a Maru la dignificación de las condiciones laborales de los trabajadores del relleno sanitario, así como las obras en Vistas Cerro Grande, que sin duda han beneficiado enormemente a los habitantes de la zona. Asimismo, expresaron su respaldo y le solicitaron apoyo en temas de vivienda y seguridad.



La CROC está conformada por 2 mil familias, que representan en total a más de 7 mil chihuahuenses que integran 16 organismos:



-Sindicato de Choferes de Transportes Urbanos y Semi-urbanos de Chihuahua

-Sindicato de Trabajadores de Materiales para la Industria Papelera, Conexos y Similares

-Sección Sindical de Autotransportes del Real

-Sindicato de Trabajadores al Servicio de Central de Gas

-Sindicato de Trabajadores del Transporte Especializado de Pasajeros de Chihuahua

-Sindicato de Operadores de Transporte Público de Pasajeros, Conexos y Similares

-Sindicato de Conductores al Servicio de la Unión de Concesionarios del Transporte Urbano

-Sindicato de Trabajadores de Materiales de Desecho, Similares y Conexos (Relleno Sanitario)

-Sindicato de Cancioneros y Filarmónicos

-Sindicato de Trabajadores al Servicio de Papelera de Chihuahua

-Sindicato Industrial de Trabajadores de Recolección de Materiales Reciclables

-Sindicato Único e Independiente de Trabajadores en Espectáculos Típicos, Folklóricos y Tradicionales

-Sindicato de Trabajadores al Servicio de Industrias Kuzzy

-Sindicato de Trabajadores “Benito Juárez”

-Sindicato de Trabajadores al Servicio de Autofletes Chihuahua

-Sindicato Unión de Fotógrafos de la Lente y Similares del Norte 09/06/2018