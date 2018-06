Podrán defender su patrimonio en legítima defensa Si es en legítima defensa podrás defender tu patrimonio sin cometer delito

Podremos defendernos en legítima defensa puntualizó, el Coordinador de la Fracción Albiazul, donde propuso que la “legítima defensa” se traduce cuando en una autodefensa tratas de proteger a tu familia o patrimonio sin incurrir en alguna especie de delito, porque el afectado es quien se le ataca o roba y no quien se protege, porque antes dentro de lo que respecta a la Ley, indicaba que si alguien entraba a tu domicilio , lesionaba o intentaba hurtar pertenencias y si en dado caso en tu defensa, lo lesionabas o privabas de la vida; básicamente eras enjuiciado y en muchas de las ocasiones encarcelado o en su defecto terminabas pagando sus gastos de las lesiones.



“Con este decreto, pretendemos quitar ese aspecto que para muchos lo veían sumamente fuera de orden y porque muchos de ellos terminaban en la cárcel o pagando altos montos en los hospitales”. De acuerdo a la iniciativa del Coordinador, que se contempla la posibilidad de realizar un daño, y algunos pueden entender que se excluirían las lesiones o el homicidio; sin embargo, para efectos de no crear confusiones y que la población sepa que si se introduce el sujeto bajo estas hipótesis, no solamente puedes ocasionar un daño, sino que puedes lesionar o privar de la vida a la persona, y estos supuestos podrían actualizar la excluyente de incriminación.

11/06/2018