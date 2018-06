Estímulos fiscales a empresas con guarderías de tiempo completo: Blanca Gámez

Chihuahua, Chih. (Especial).- A fin de que las mujeres que tienen necesidad de salir a trabajar dejen a sus hijos e hijas con plena seguridad de que estarán bien cuidados, la candidata a Diputada por el Distrito XVII por la coalición “Por Chihuahua al frente” Blanca Gámez Gutiérrez, busca promover incentivos fiscales a las empresas para que brinden servicios de guardería las 24 horas del día.



Así lo dijo este lunes durante la rueda de prensa que compartió con los candidatos al Senado Rocío Reza y Gustavo Madero, a la que también asistió la candidata a Diputada por el Distrito XII Georgina Bujanda, para compartir con los medios de comunicación sus propuestas de campaña.



Esta propuesta, explicó “indudablemente asegurará que las y los hijos de las trabajadoras estén cuidados y resguardados, además de que la madre estará trabajando tranquilamente con la seguridad de que sus hijos están en buenas manos”.



Detalló que actualmente al menos ocho de cada diez madres trabajadoras no cuentan con el acceso a estancias infantiles, dato que conoció gracias a las visitas que de nueva cuenta ha realizado a las colonias, donde se ha percatado de la gran problemática que enfrentan hoy en día familias jóvenes, ya que las mujeres que son madres y se insertan en el mercado

laboral, se ven obligadas a combinar la crianza de los hijos y los quehaceres del hogar con sus actividades laborales.



La participación de la mujer en el mercado laboral disminuye conforme al número de hijos, agregó, ya que el 49.6 por ciento de las madres que están en el mercado laboral tienen uno o dos hijos, mientras que madres con seis o más hijos, sólo corresponde al 27%, lo que no necesariamente significa que no tengan la necesidad de trabajar.



Lamentó entonces que algunas de las razones por las que las mujeres no pueden incorporarse al ámbito laboral, son las insuficientes ofertas públicas y privadas de servicios de cuidado infantil, así como aspectos económicos y la limitación en cuanto a los horarios de las estancias, a lo que se le agrega muchas veces la dificultad en el traslado, por lo que se

comprometió a continuar con un trabajo legislativo que dé mayores posibilidades a las madres de poder trabajar teniendo a sus hijas e hijos seguros. 12/06/2018