Vistas Cerro Grande también es Chihuahua: María Eugenia Baeza "No tenemos agua, drenaje ni pavimentación" dijeron

La candidata a la presidencia de Chihuahua por el Partido Verde, María Eugenia Baeza, dijo que Vistas Cerro Grande es también Chihuahua, luego de recorrer sus calles y comprobar que ni siquiera servicio de drenaje tienen.



“Que lamentable que en una ciudad como Chihuahua sigan existiendo colonias sin los servicios básicos; en mi gobierno vamos a poner orden al crecimiento, no vamos a permitir la expansión sin la instalación de agua, drenaje, luz eléctrica, alumbrado público y pavimentación”, dijo.



De la misma forma la recolección de basura y el transporte púbico serán establecidos, ya que estos forman parte de un todo, en el que los habitantes de nuevas colonias puedan desarrollarse de manera normal, comentó María Eugenia Baeza, ante la presencia de la candidata a Síndico del Partido Verde, Nubia Vargas.



Además, los vecinos le solicitaron a la candidata la instalación de un Jardín de Niños y una guardería para las madres que trabajan y que muchas de las veces no tienen con quien dejar a sus hijos.



Previo a dicha reunión, la candidata acompañó al candidato Hever Quezada, en su recorrido por la colonia el Mineral en sus etapas I, II y III, aquí, comentó “confíen en los candidatos del Verde y sus propuestas, pues estas son las más viables y las más cercanas a la gente”.

12/06/2018