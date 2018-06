Maru Campos miente, prometió drenaje en la periferia y no cumplió: América Aguilar

“Maru Campos miente, solo vino y nos prometió que nos iba a poner el drenaje y jamás regreso”. Esas fueron las palabras con las que muestran su indignación cientos de vecinos del distrito 08 a la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, América Aguilar Gil.



De igual manera, los colonos le hicieron saber que Campos les aseguró que ya estaba destinado el presupuesto para un conector nuevo de drenaje, pero solo se quedó en una promesa, de igual forma, le externaron las carencias que tienen en sus colonias.



Desde Granjas Cerro Grande, la candidata expresó que la colocación del drenaje en las colonias de la periferia solo fue una bandera política que Maru Campos ondeó en el 2016 durante su campaña y no cumplió, ahora pretende hacer lo mismo.



“Es aquí en la tierra en donde realmente nos damos cuenta de que el cambio que prometió el gobierno panista no ha dado resultados para mejorar la calidad de vida de los chihuahuenses”, aseguró Aguilar Gil.



En este sentido, recordó que los ciudadanos llevan años solicitando este servicio básico para poder tener una vivienda digna, el cual además es un derecho.



América Aguilar se comprometió, a que, de llegar al cargo, desde el Congreso de la Unión gestionará los recursos para resolver la demanda de la introducción de drenaje. “Seremos el mejor distrito, ustedes tienen en sus manos el poder del cambio con nosotros sus candidatos de la coalición encabezada por Andrés Manuel López Obrador”, concluyó. 14/06/2018