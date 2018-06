No habíamos tenido nunca a una persona como Maru, estoy seguro que vamos a ganar: vecino de San José

Maru Campos, candidata a la alcaldía por la coalición "Por Chihuahua al Frente" sostuvo un encuentro con vecinos de la colonia Tierra y Libertad y San José, quienes le manifestaron su apoyo en la contienda electoral.



"Un presidente y una persona como ella no la hemos tenido nunca. Ella nos lo ha demostrado con hechos, no con palabras e inclusive nosotros estamos viendo lo humanitario que se ha portado con nosotros. Esa gente es la que necesitamos y yo estoy seguro que vamos a ganar", expresó el señor Andrés Hernández, vecino de la colonia San José.



Por su parte la candidata reiteró su compromiso por los chihuahuenses y aseguró que dará más resultados a la ciudadanía.



"Ahora queremos darle más a Chihuahua, queremos que ese trabajo que se hizo ya en el sur de la ciudad se refleje también acá en el norte y que podamos construir un Chihuahua más igualitario, más equitativo y sobretodo donde se respete a los chihuahuenses", expresó Maru en el evento.

13/06/2018