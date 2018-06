Invita Tiscareño a miembros de otras fuerzas políticas a su proyecto; mientras busquen el bien común por Chihuahua El candidato dijo que de la mano de López Obrador la dará “orden al desorden” que existe actualmente en la administración municipal

En el marco del “Encuentro con Candidatos 2018 Presidencia Municipal” organizado por CANACO, Fernando Tiscareño, dijo a los asistentes que todos aquellos políticos que deseen un cambio y quieran formar parte de su proyecto, tienen las puertas abiertas, sin importar si vienen del PAN y el PRI, cualquier otra fuerza política o independientes; destacó que lo primordial es sumar la experiencia y adecuarlos al nuevo proyecto de nación que encabezará el Licenciado Andrés Manuel López Obrador.



Dijo que en materia de economía dará a los jóvenes emprendedores y madres jefas de familia trámites gratuitos para que emprendan su primer negocio; así como espacio de Coworking en el centro histórico para todo aquel que no cuente con oficina tenga un lugar brindado por la administración municipal.



Dijo que para fomentar la competitividad no privilegiará solo algunos, si no que todas las licitaciones y proyectos municipales los pondrá a disposición para quien tenga intención de realizarlos.



En materia urbana, comentó que iluminará la ciudad con luminarias led y con tecnología de telegestión para en dado caso de un fallo se tenga un monitoreo permanente; en materia de la problemática de basura se buscará imprimir la cultura de cuidado del medio ambiente y mediante fondos de inversión público privado mejorará el servicio de recolección.



Para finalizar el candidato por la coalición Juntos Haremos Historia cuestionó al auditorio y les preguntó si preferían un alcalde de oposición al próximo Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, o bien un Presidente Municipal que haga equipo con federación y traiga los recursos que necesita Chihuahua para lograr un desarrollo económico y social.

15/06/2018