Vamos por el camino correcto, queremos lograr más para Chihuahua: Maru en CANACO Durante Encuentro con Candidatos 2018



Maru Campos, candidata a la alcaldía por la coalición “Por Chihuahua al Frente” se comprometió ante empresarios de CANACO a seguir dando resultados por los chihuahuenses y a defender los intereses de la ciudadanía al límite de sus capacidades. Lo anterior durante el Encuentro con Candidatos 2018, celebrado el pasado jueves en las instalaciones de esta cámara empresarial.



“No me temblarán las piernas para actuar a favor de los chihuahuenses así como lo hemos hecho ya en estos dos años. Quiero que CANACO sepa que lo defenderé al límite de mis fuerzas y capacidades porque en el desarrollo económico que ustedes han hecho en el municipio y el estado está también el bienestar de millones de chihuahuenses más. Esto no es retórica, no son promesas no es una generación de expectativas, son resultados tangibles”,

aseguró en su participación.



Durante su participación, Maru Campos habló de los logros de su administración y dijo sentirse muy orgullosa por alcanzar resultados históricos en menos de dos años. En este sentido, aseguró que aún faltan muchas cosas por hacer, pero que cuenta con la experiencia y la voluntad para seguir impulsando el desarrollo de Chihuahua.



Asimismo, en el evento Maru respondió algunos de los cuestionamientos de los empresarios chihuahuenses y habló de sus propuestas de campaña, en las que se destaca el apoyo a las mujeres del municipio y el fortalecimiento de las alianzas de la sociedad civil, el gobierno y la iniciativa privada.

15/06/2018