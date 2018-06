Seguiré como diputado firme en dar soluciones, la omisión es corrupción: Jorge Soto

El candidato del PAN a diputado por el distrito 15, Jorge Soto Prieto, aseguró a los ciudadanos que la omisión también es corrupción y por ello seguirá trabajando desde el Congreso del Estado porque se cumpla con la obligación en responder y dar solución a las necesidades de la sociedad.



Jorge Soto, ratificó que la corrupción no tendrá más cabida en Chihuahua, ya que no sólo se trabajará en incentivar la honestidad ciudadana para que la ilegalidad no sea más una cultura, además que los funcionarios y las dependencias cumplan con dar respuestas, “el trabajo del legislador es que ser el promotor y hacer que las cosas sucedan”.



Comentó que cuenta con la experiencia de gestión para respuesta a las demandas como sociedad, sino que conoce las necesidades más apremiantes de los ciudadanos que demandan en su derecho gobiernos cercanos, con sentido social y humano, por ello el trabajo del diputado es ser la voz de los representados.



Para Jorge Soto la cultura de la honestidad en el combate a la corrupción implica el no permitir las omisiones, primero como diputados en cumplir con la confianza ciudadanía, pero también en lograr que las dependencias a quienes se les expongan problemáticas o peticiones atiendan con eficacia. 15/06/2018