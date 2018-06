Tiscareño dice a ejidatarios de Villa Juárez que no será indiferente ante la problemática del agua El candidato invitó a los asistentes a la visita a Chihuahua del próximo Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y escuchen la el proyecto que generará la cuarta transformación del país

El candidato por la Coalición Juntos Haremos Historia, Fernando Tiscareño, se presentó ante los ejidatarios de la Ranchería Villa Juárez, en donde dijo que no será indiferente ante los problemas que los aqueja cuando tome protesta como Presidente Municipal, que a diferencia de la Alcaldesa con licencia él si recordará los rostros que lo apoyaron y no se le olvidará que para ofrecerles una mejor calidad de vida será primordial solucionar el desabasto de agua al sur de la ciudad.



El abanderado por Morena, dijo que es inhumano que vivan solamente con una hora y media de agua al día, que de la mano de los expertos, los ciudadanos y la academia buscarán encontrar la solución para hacer llegar el vital líquido a todos los hogares.



“A partir del día cero, luego de ganar la elección me reuniré con los expertos y la academia para solucionar los problemas que los aquejan, yo regresaré aquí a Villa Juárez, porque a diferencia de los políticos convencionales gobernaré desde las calles, no desde el escritorio”,

finalizó. 17/06/2018