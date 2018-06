Solicitaremos censos de agricultores para que reciban los apoyos

El candidato por el D11 Jesús Villarreal, visito el municipio de Práxedis Guerrero donde sostuvo una charla con agricultores en la cual se toca on temas fundamentales para el progreso del campo, así mismo escucho las inquietudes de los presentes para poder solucionarlas.



Se habló acerca de la inconformidad que se tiene debido a que los pocos apoyos que se destinan a nuestro sector se dan exclusivamente para las mismas personas, no hay piso parejo.



“Los quiero seguir representando en el Congreso para garantizar en los municipios proyectos productivos agropecuarios, además con las instancias gubernamentales haremos un censo para saber dónde están las personas que realmente están trabajando en todo el Distrito 11 , y ahí conocer quiénes son los productores que en verdad si necesitan los apoyos”.



Informo el candidato Por Chihuahua al Frente: “En conjunto con el gobierno del Estado bajaremos los programas que están hechos para beneficiar a los agricultores y a toda la gente del campo”.



Necesitamos un enlace para que nuestra voz se escuche y nuestras necesidades se cubran, esto en beneficio de nuestras tierras y de nuestras familias, comentó uno los presentes.



“Dentro de mi gestión impulsé el aumento de los recursos económicos designados al campo para que pudieran comprar maquinarias modernas para garantizar y encausar sus cultivos y a la vez tuvieran buenas cosechas; además también fui un gestor ante la CFE para que los agricultores y ganaderos regularizarán sus pagos y no dejarán de trabajar”.



“Sé que puertas tocar, se con quien hablar y hacia dónde dirigirme, sigamos luchando por nuestra tierra”, finalizo Villarreal. 17/06/2018