Tiscareño exhortó a Javier Corral a que aplique plan ‘Justicia Para Chihuahua’ a Maru Campos por actos de corrupción Al exterior del Teatro de Cámara Fernando Saavedra los simpatizantes de Morena-PT-PES sufrieron agresión física por parte de la porra de Campos Galván cuando vieron una lona con la leyenda “Cárcel para Maru Campos”

Durante el debate organizado por el Instituto Estatal Electoral (IEE), el candidato por la coalición Juntos Haremos Historia, Fernando Tiscareño, en su mensaje de conclusión exhortó al Gobernador del Estado, Javier Corral Jurado a interrumpir la candidatura de la Alcaldesa con licencia, María Eugenia Campos Galván, para que se apliqué el plan “Justicia Para Chihuahua” por los actos de corrupción, mismos que fueron evidenciados en un medio de Ciudad Juárez y exhibe la firma de la abanderada panista en recibos de pagos de la “nomina secreta” del ex gobernador prófugo César Duarte por casi ocho millones de pesos.



Posterior al debate, se dirigió a los asistentes que se encontraban en el exterior, en un mensaje de esperanza los invitó a que lo acompañaran a la Procuraduría General de la República; la Fiscalía General del Estado; y al Palacio de Gobierno para dejar formalmente al Gobernador del Estado, Javier Corral las denuncias formales contra Campos Galván exigiendo que “la justica no sea selectiva” y se procese de manera inmediata para que al igual que los cómplices de César Duarte que se encuentran en un proceso penal, se haga una real justicia para los chihuahuenses y se procese a la último eslabón de corrupción del Duartismo, personificado en María Eugenia Campos.



“María Eugenia Campos no debe estar en la boleta, debe estar viviendo su proceso penal en la cárcel” finalizó Tiscareño Luján.

17/06/2018