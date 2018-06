Denunciará PAN a candidatos del PRI y Morena por daño moral y violencia política contra Maru Campos “Ustedes me conocen y juntos vamos a hacer que la verdad triunfe, porque la verdad es la mejor defensa”: Maru Campos

Maru Campos, acompañada de los líderes estatal y municipal así como los candidatos del PAN en la capital dio a conocer que Chihuahua no dará lugar a la guerra sucia, la mentira y la calumnia desesperadas por parte de la oposición, quienes a falta de propuestas han decidido atacar su candidatura a la alcaldía y en este sentido informó que interpondrá una denuncia ante la autoridad por daño moral y violencia política de género.



El presidente del PAN Estatal, Fernando Álvarez Monge, reiteró el respaldo total del partido hacia la abanderada albiazul y aseguró que es una mujer íntegra y con una carrera política impecable.



Por su parte, la candidata se dirigió a los ciudadanos: “Quiero decirles a los chihuahuenses que no nos dejemos engañar. Ustedes, los chihuahuenses, me conocen. Ante estos ataques y calumnias procederemos por supuesto con la denuncia por daño moral y violencia política de género. Maru Campos nada tiene que ver con lo que están diciendo. Esa es la única verdad y juntos vamos a hacer que la verdad triunfe, porque la verdad es la mejor defensa y juntos vamos a seguir haciendo que Chihuahua sea una mejor ciudad porque vamos a ganar, por encima del infame deseo de algunos de volver al pasado.



Hagan lo que hagan nosotros vamos de frente y vamos a ganar por el bien de Chihuahua”, declaró Maru Campos.



Durante el evento se dio a conocer que el candidato del PRI, Alejandro Domínguez, no ha pedido licencia a su cargo como diputado federal, por lo que además de cobrar su sueldo como funcionario público se protege con el fuero que le otorga su posición política, mientras que respecto a Fernando Tiscareño, los panistas señalaron que tras la tragedia del Aeroshow fue

investigado por falsificar documentos de Protección Civil y con ello proteger al entonces alcalde, Marco Adán Quezada y demás funcionarios, por lo que son ellos quienes deberían enfrentar a la justicia y terminar en la cárcel. 20/06/2018