Los chihuahuenses no se dejarán engañar por calumnias desesperadas de quienes están perdidos: PAN

El Presidente el Comité Directivo Estatal del PAN, Fernando Álvarez Monge condenó los señalamientos calumniosos en contra de Maru Campos: “Son actos desesperados construidos con mentiras porque saben que van muy abajo en la preferencia de los chihuahuenses” dijo Álvarez.



Por su parte, Maru Campos, candidata a la Presidencia Municipal por la coalición “Por Chihuahua al Frente”, aseguró que los chihuahuenses no se dejarán engañar por mentiras y calumnias que solo buscan dañar su trayectoria, la cual se ha caracterizado por el trabajo y la honestidad.



“Maru Campos nada tiene que ver con lo que dicen: esa es la verdad. Y juntos vamos a hacer que la verdad triunfe, porque la verdad es la mejor defensa y juntos vamos a seguir haciendo que Chihuahua sea una mejor ciudad porque vamos a ganar este primero de julio por encima del infame deseo de algunos de volver al pasado”, puntualizó la candidata del PAN.



Asimismo, Maru señaló ante los medios de comunicación que las denuncias que han presentado los candidatos a la alcaldía del PRI y de Morena son con base en fotografías de fragmentos de supuestos documentos y que han montado un espectáculo perverso alrededor de ellas con el único fin de cumplir con sus aspiraciones políticas.



En este sentido, Maru aclaró que nunca ha recibido dinero ilícito y le dijo a los chihuahuenses que ella puede mirarlos a los ojos ya que tanto en su vida personal como profesional ha sido honesta y se ha conducido con rectitud. “Maru Campos no ha recibido nunca un peso de manera indebida.



Todo lo que he recibido en mi vida pública y profesional ha sido de forma lícita; y ahí están las declaraciones patrimoniales y mis declaraciones de tres de tres” dijo Maru Campos. 20/06/2018