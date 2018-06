Trabajaré por real inclusión y atención integral de personas discapacitadas: Hiram González

El candidato a diputado local por el distrito 17 de la coalición Juntos Haremos Historia, Hiram González Cruz, se comprometió a trabajar por la real inclusión y atención integral de personas discapacitadas.



González Cruz, precisó que desde el Congreso del Estado, trabaja para que la inclusión sea real, e irá derribando todas las barreras estructurales físicas y culturales a través de la Ley y acciones.



El abanderado, detalló que Chihuahua no cuenta con infraestructura para que las personas con alguna discapacidad motriz gocen de sus derechos, por ello gestionará mayor inclusión.



Dentro del mismo contexto, expresó que en el caso de las personas sordas que no necesitan adecuaciones físicas, en las oficinas de gobierno y hospitales no cuentan con intérpretes de Lengua de Señas.



Para los ciegos dijo no existen documentos informativos en braille, y aunque la Ley diga que tienen derechos realmente no existe una inclusión.



Por ello, agregó que la discriminación debe ser penada y castigada cuando no se cumpla la Ley. “En las Leyes se escribe que los discapacitados tienen derecho a la accesibilidad, a la salud, educación y al trabajo, pero aún falta que se cumpla”, puntualizó. 21/06/2018