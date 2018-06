“Vecinos de la Campesina también vamos con Maru Campos” Durante encuentro con vecinos de este sector de la ciudad

Este miércoles, Maru Campos, candidata a la alcaldía de la coalición “Por Chihuahua al Frente”, sostuvo una reunión con vecinos de la colonia Campesina, quienes le manifestaron su apoyo para el próximo primero de julio y la felicitaron por convertirse en la mejor presidenta municipal de Chihuahua.



“Maru: tenga usted la seguridad de que la Campesina vamos a votar por usted y por todos los candidatos de Acción Nacional, porque soy testigo de muchas eventualidades que hemos pasado. Estoy segura que no nos van a defraudar, Acción Nacional nunca ha defraudado a nadie”, expresó Doña Soco, vecina de la colonia Campesina.



Por su parte, Maru reiteró su compromiso ante decenas de colonos y les pidió que sigan de la mano con ella para dar más resultados a Chihuahua y seguir impulsando el desarrollo de todos y cada uno de los chihuahuenses.



“No les hemos quedado mal, no venimos a prometerles que les vamos a cumplir. Ya les cumplimos, no venimos a generarles expectativas ni a darles promesas, ya les dimos resultados y ustedes saben lo que hemos hecho aquí en la Campesina, así que cuentan con nosotros y sabemos que contamos con ustedes”, aseguró Maru durante su discurso.

