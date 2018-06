Denuncia Laura Marín que hay una clara señal de cero patrullaje en Juárez, porque vemos homicidios y hasta actriz porno en el centro Sin seguridad pública en ciudad Juárez

Laura Marín Candidata por la Coalición Chihuahua al Frente por el distrito 07 en Ciudad Juárez, manifestó su preocupación por la alta de homicidios en la ciudad, mencionó que desde el Congreso ha impulsado reformas para que los que portan armas de gruesos calibres no entren y salgan de la cárcel como Juan por su casa, impulsó el aumento a las penalidades en homicidas y violadores, entre otras cosas, sin embargo pareciera que no existe policía que prevenga el delito como lo es la Policía Municipal.



Indico Marín que ciudad Juárez cuenta con 2 mil 200 elementos de policía y se ha presumido en esta administración municipal la compra de camionetas para un mejor patrullaje, sin embargo, no se ven avances en esta materia y es muy alarmante que un candidato a la presidencia municipal diga que este incremento de homicidios es a causa de otro candidato.



La zona centro está llena de policías, pero pareciera que van a molestar a los transeúntes, no puede ser que en pleno centro de la ciudad existan homicidios y hasta una actriz porno dio su show.



Estos últimos acontecimientos son señal que la policía municipal está limitada en su trabajo, resaltó que el presidente municipal en funciones debe tomar la decisión urgente de cesar del cargo a Ricardo Realivázquez. 22/06/2018