Hemos recibido quejas de que sin autorización se han colocado mensajes de promoción de la candidata del PRI en los hogares: Maribel Hernández

La candidata a diputada local por el distrito 8, menciona que al estar recorriendo el mismo, varias fueron las personas que señalaban que sin autorización y durante la madrugada fueron colocadas en su casa mensajes para promocionar a la candidata del PRI, Gloria Porras.



Esto es sólo la muestra de que su desesperación ya comenzó y va a aumentar mientras se acerque la elección, menciono la candidata.



Lo que los del PRI no saben es que la gente ya despertó, que ya no nos van a engañar, que ya nos dimos cuenta del abandono en el que tuvieron al distrito 8 durante décadas. Los del PRI no se han dado cuenta de que ya no van a volver.



También hace alusión al hecho de que en escasas o nulas ocasiones ha visto a las otras candidatas del distrito, recorriendo el mismo.



Por último, mencionó que le parece decepcionante que los candidatos independientes actúen como partido político, “¿Por qué pretenden engañar así a los ciudadanos cuando se supone que el nombre con el cual se registraron está basado en “el cambio”, en lo “diferente”?", señaló. 22/06/2018