Exigiré que los recursos para Juárez estén bien aplicados: Laura Marín

Ante la falta de atención por parte de las autoridades municipales de Ciudad Juárez para atender las demandas básicas de la población, la candidata a Diputada local del PAN-MC, Laura Marín, dijo que exigirá al Ayuntamiento de esta ciudad que aplique los recursos para lo que fueron asignados.



“Nosotros como legisladores buscamos por uno y por otro lado los recursos, y nos ha pasado que las autoridades municipales no los emplean para lo que fueron fijados, por eso estaré muy atenta, exigiré que los recursos estén bien aplicados, y si el gobierno no cumple, meteré las manos para que los juarenses tengan todos los servicios dignos de nuestra ciudad”, dijo Laura Marín.



La candidata de Por Chihuahua al Frente mencionó que como legisladora seguirá buscando recursos para Ciudad Juárez, y seguirá trabajando para emparejar las calles y contribuyendo al mejoramiento de la imagen urbana, tal como la hizo como legisladora.



“Es una responsabilidad netamente del ayuntamiento de Juárez, pero yo no me puedo quedar observando cómo se deteriora nuestra ciudad, así que haré trabajo legislativo y también contribuiré para que Juárez y mi distrito mejore su imagen”, señaló.



Finalmente, invitó a los juarenses a pensar bien su votó y evaluar el trabajo de todos los candidatos que se quieren reelegir. 22/06/2018