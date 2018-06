Ejido Nuevo Delicias se suma a las propuestas del Verde: Hever Quezada Vamos ganar porque nuestras propuestas son las más viables

Habitantes del Ejido Nuevo Delicias se sumaron ayer a las propuestas del Partido Verde, esto luego de la reunión domiciliaria que encabezó el candidato por el distrito 12, Hever Quezada, quien expuso que las iniciativas del partido están pensadas en las necesidades de la gente.



“Nosotros no pretendemos darles atole con el dedo, ni tampoco les vamos a prometer lo que no les podemos cumplir; hoy nuestras propuestas están pensadas en las principales necesidades de la sociedad, sin protagonismos y sin exagerar para pretender convencerlos con algo imposible, ahí están nuestras ideas, analícenlas”, dijo el candidato.



Las propuestas del partido verde son:



*Permiso laboral para asistir a reuniones escolares:* Se otorgarán permisos laborales con goce de sueldo a padres de familia ara que puedan asistir a reuniones escolares o para acompañar a sus hijos en caso de emergencia.



*Bancos de alimentos contra el hambre:* en México se desperdicia mucha comida, por ello, propondremos la creación de bancos de alimentos para recibir comida en buen estado que las empresas no vendieron y así apoyar a las personas de escasos recursos.



*Incentivos a las empresas para contratar jóvenes:* Se otorgarán incentivos a las empresas para que contraten a jóvenes en búsqueda de trabajo, con ello pretendemos reducir el desempleo y que los jóvenes se capaciten y ganen experiencia.



*Instalaciones para transformar la basura en electricidad:* Se aprovechará la basura para producir electricidad, con el objetivo de reducir la contaminación, crear empleos y tener energía limpia para el alumbrado público.



Este primero de julio queremos comenzar el cambio, con su voto será posible, agregó Hever Quezada. 25/06/2018