Estas son algunas de las propuestas de María Eugenia Baeza

A continuación se describen algunas de las propuestas de la aspirante a la presidencia municipal de Chihuahua por el Partido Verde, María Eugenia Baeza.



*Un Chihuahua con infraestructura socialmente justa: *Enfocar las obras de infraestructura en las colonias y zona que se han dejado abandonadas de manera sistemática. No más gazas y pasos a desnivel en las zonas donde ya se ha invertido bastante recurso, nos enfocaremos en los lugares que históricamente se han dejado carentes de infraestructura.



*Un Chihuahua sin privilegios:* No más vehículos de gobierno ni viáticos para uso personal de los funcionarios públicos. Que se establezca un sistema electrónico de petición de los vehículos de Gobierno en el que se pueda hacer uso de los mismos y se otorguen viáticos exclusivamente cuando esté justificado por sus funciones, las necesidades del servicio y de acuerdo a la disponibilidad de la flotilla. Que los registros del mismo sean transparentes para que se permita el escrutinio de la ciudadanía y si se comprueba el uso de un vehículo de manera injustificada se le descontará del sueldo del funcionario.



*Un Chihuahua Profesional:* Se creara un servicio profesional de carrera en Gobierno Municipal. Es necesario profesionalizar a los servidores públicos para que brinden un mejor servicio a los Chihuahuenses. No podemos permitir que los empleados de gobierno sigan cambiando con cada administración, haciendo que los servicios brindados a los ciudadanos sean de mala calidad debido a la curva de aprendizaje y a que cada nuevo gobierno pone a su gente sin que esté preparada para el puesto.



*Un Chihuahua con movilidad:* Uno de los problemas que más afectan al desarrollo laboral de nuestra ciudad, con afectación directa al empresariado chihuahuense, es el transporte. Es menester de la Presidencia Municipal intervenir en la solución de estas problemáticas al ser un área que afecta directamente a la ciudad. Si bien es cierto que las atribuciones y facultades pertenecen a Gobierno del Estado, el Municipio puede intervenir a través de sí o un tercero, para la solicitar la administración de concesiones de transporte urbano y convenir con Gobierno del Estado la creación de nuevas rutas que no intervengan con las ya otorgadas, para crear rutas modelos que ofrezcan servicios de calidad que nunca dejen a las personas sin acceso a su trabajo y escuela.



*Un Chihuahua con cabildo abierto: *Contacto Permanente: Se propone hacer de Chihuahua un cabildo abierto, un Ayuntamiento que escucha y procura a los ciudadanos, sociedad civil e iniciativa privada, a fin de permitir el crecimiento económico de la ciudad. 25/06/2018