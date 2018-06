Trabajaremos para un Chihuahua incluyente para todos: Laura Marín

La candidata por Chihuahua al Frente Laura Marín, dio a conocer que desde el Congreso trabajara para poder implementar herramientas legislativas para acabar con la discriminación en nuestro Estado. “Porque creo firmemente que todos debemos gozar de los mismos derechos, es por eso que nos pronunciamos contra cualquier forma de discriminación”.



Detalló la candidata que su distrito padece de diversos aspectos muy necesarios porque no puede haber personas de primera y otras de cuarta, como lo son con la inseguridad, la falta de agua y buen transporte, es por eso que traerá una agenda mensual para trabajar en las diversas gestiones que cada colonia requiere; porque es importante resolver por ejemplo el tener una mejor infraestructura para dotar de agua en varias colonias, pero por otro lado, también continuara con las intensas labores para tener un mejor transporte estatal, ya que no se debe tener chatarras ambulantes y además cada vez más caro el servicio.



La intención dice Laura Marín, es tener una Ley no solo vigente, sino que tenga cierta permanencia, aunque cambien los gobiernos.



Añadió que trabajara para quienes más lo requieran y más lo necesiten con el objetivo de dar una equidad con buenos servicios y no solo trabajar para quedar bien a unos cuantos, porque su principal intención es hacer labores que se requieran y no con cosas que le hagan solo subir en las encuestas:



“Haremos cosas reales para solucionar con las necesidades más apremiantes del distrito 7 y de Chihuahua”. 25/06/2018