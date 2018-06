Se vuelca Ahumada en apoyo a Jesús Villarreal con gran cierre

El candidato a Diputado local por el DXI por la coalición por Chihuahua al Frente, Jesús Villarreal estuvo en Ahumada cerrando campaña, ante cientos de personas, dando inicio con una caravana monumental donde lo recibieron para refrendarle su apoyo y su compromiso a su proyecto.



“Siempre he pensado que las cosas que de verdad valen la pena, no puede hacerlas una sola persona, así que para poder liderar los cambios que mejoren la vida de la gente de Ahumada y de todos los Chihuahuenses los necesito a todos ustedes, a los cuales les quiero agradecer muy especialmente que estén hoy acompañándome. Hoy este municipio está mejor gracias al trabajo en conjunto que hemos realizado Marcelo y un servidor, pero sé que tiene la capacidad de ir más lejos, no retrocedamos ni perdamos el tiempo, ni un paso atrás”.



“Vamos a dar continuidad a este proyecto para crezcan las oportunidades. Ganaremos el 1ero de julio”.



El candidato a la diputación local, hablo de la dedicación y empeño que ha puesto para que las condiciones de vida mejoren, y comentó que él es un hombre honesto, de resultados y que puede mirar a los ojos por su transparencia en su labor: “A pesar del gran esfuerzo y trabajo que hemos

realizado desde el Congreso sabemos que no es suficiente y falta mucho por hacer, tenemos que dar más de nosotros mismos para gestionar más recursos y se puedan invertir en obra, para que haya más empresas que deseen instalarse en nuestro territorio y el empleo crezca, para tener centros de salud de calidad, para que los niños tengan un educación de calidad y sus centros educativos estén en óptimas condiciones y para que el apoyo al campo a través de programas llegue a quien en verdad los necesiten.



Sigo comprometido con Ahumada y con todo el D11, con su apoyo la victoria será nuestra el 1ero de julio”, expreso Jesús Villarreal durante su mensaje.



Marcelo López candidato a la alcaldía de Ahumada y Zeferino González candidato a la sindicatura arroparon a Villarreal y mencionaron que el progreso y la estabilidad de este municipio es gracias al trabajo en equipo.

