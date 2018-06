Maru solo quiere lucrar con el Aeroshow

Chihuahua, Chih. (El Digital-Corina).- El candidato a la Presidencia Municipal de Chihuahua por el movimiento Juntos Haremos Historia, Fernando Tiscareño, señaló que solo están utilizando el tema del Aeroshow para lucrar políticamente, y que aunque lo quieran enganchar a este lamentable suceso, no lo lograrán ya que se abrieron 4 procesos y nunca fue citado, ni como testigo, ni como responsable.



”Yo se lo he dicho a Maru Campos que se me hace inmoral que utilicen esta tragedia para perseguirnos políticamente, sin pensar en el dolor de las familias que esto generó”, señaló Fernando Tiscareño.



Mencionó que hubo cuatro procesos donde se citaron a más de 100 personas, y en ninguno de ellos me citaron como testigo, o como responsable, ahora con una nota pagada por duartistas, quieren vincularme cuando saben que tenemos empatía con los chihuahuenses, sin duda yo repruebo totalmente este acto y lo digo con todo respeto para las víctimas. 25/06/2018