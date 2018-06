Jorge Soto demuestra que se puede gobernar con justicia y honestidad

El candidato del PAN a diputado local por el distrito 15, Jorge Soto Prieto, ofreció a la ciudadanía continuar en la lucha inquebrantable contra la corrupción, al demostrar que sí se puede contar con gobiernos honestos y de soluciones reales.



Jorge Soto comentó que a tres días de concluir las campañas electorales, sostiene su compromiso y voluntad para demostrar que la política puede y debe ser entendida como la construcción del bien común y la herramienta de justicia para los chihuahuenses.



“Hoy, a casi 2 años de distancia, hemos demostrado que sí se pueden hacer las cosas bien, que sí se puede gobernar con honestidad, que sí tenemos capacidad para dar soluciones, que sí se puede actuar con congruencia”, dijo.



A la ciudadanía llamó a no dejarse engañar por aquellos que han visto al gobierno como patrimonio personal, para enriquecerse y que hoy piensan que los ciudadanos no tienen memoria, “a ellos les digo, Chihuahua ha puesto un alto a la corrupción, ya no tienen nada que ofrecer, en su absoluto cinismo pretenden y creen que pueden seguir engañando a la sociedad”, agregó.



Jorge Soto llamó a los ciudadanos a continuar en defensa de su patrimonio, en defensa de una política humana, con gobiernos honestos y justos, para enfatizar “no merecen los ciudadanos gobiernos corruptos, mentirosos, ni demagogos”.



“Nosotros seguiremos de frente, trabajando de sol a sol, minuto a minuto, contra el desorden que dejaron, seguiremos llevando bienestar a quienes ellos se los negaron durante muchos años, recuperando la esperanza que arrebataron, vamos este 1 de julio por la voluntad de servicio, la esperanza y la honestidad. Sigamos juntos, porque juntos podemos más”, expresó Jorge Soto a los ciudadanos. 25/06/2018