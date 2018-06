Estamos tranquilos, pero no aflojaremos el paso porque tuvimos grandes avances en lo que legislamos: Malaxechevarría

En la última semana de campañas electorales, el candidato a Diputado local del Partido Acción Nacional - Movimiento Ciudadano, Javier Malaxechevarría, dijo estar satisfecho por el recibimiento que le ha dado la gente de Cuauhtémoc y Riva Palacio en este mes de campaña.



“Estamos muy tranquilos y satisfechos porque la gente nos ha recibido muy bien, nos ha dado su confianza y por supuesto no les vamos a fallar”, apuntó el candidato por el distrito 14.



Malaxechevarría añadió que la confianza de la gente no se la ganó únicamente por el trabajo de esta campaña sino por el desempeño que tuvo en los dos años como Diputado de la actual legislatura. “Mi trabajo como Diputado me respalda”, sentenció.



El candidato de Por Chihuahua al Frente mencionó que en este último tramo de campaña seguirá visitando a los habitantes de su distrito, exponiendo sus propuestas, y explicando sobre la necesidad de dar continuidad a lo construido hasta ahora en el Congreso de Chihuahua.



“A pesar de que estamos tranquilos no podemos aflojar el paso, tenemos que seguir con paso firme hasta el último día de campaña. Estamos explicándole a la gente por qué es importante avanzar en lo que hemos legislado”, concluyó. 25/06/2018