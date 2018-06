Sorprenden a brigadistas de Maru Campos entregando despensas en vehículos de Protección Civil; incurre en delito electoral

Chihuahua, Chih. (Especial).- Previo a la jornada electoral del 1 de julio autoridades municipales de protección civil y brigadistas de la candidata María Eugenia Campos Galván fueron descubiertos entregando despensas en vehículos oficiales en colonia Vistas del Cerro Grande; mismo hecho que constituye un delito electoral ya que dichas despensas provienen de apoyos de la dependencia federal Sedesol.



Las despensas que fueron entregadas tenían un sello con la fecha de 28 de mayo del presente año, mismas que no se entregaron en tiempo y dicha entrega la realizaron empleados de Protección Civil municipal, en un vehículo Chevrolet color blanco de placas ELU-67-38, así como una camioneta de la misma línea con placas EE-005-562.



Por su parte el Licenciado César Villareal quien fue el encargado de entregar las despensas argumentó que ellos reciben órdenes por parte de Protección Civil Estatal y que no tienen nada que ver con los brigadistas que con banderas acuden a los domicilios luego de que la cuadrilla a cargo de Villareal hacer entrega del apoyo.





Dichas acciones van en contra del acuerdo que se tomó en febrero de 2018, por parte de Lorenzo Córdova, Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, en el cual se blindan los programas sociales e impide que se conviertan en una fachada para encubrir intereses partidistas y personales; así evitar que los servidores públicos se beneficien electoralmente directamente con los recursos provenientes del estado. Por tanto las acciones realizadas por brigadistas del PAN y empleados del municipio es una clara violación al artículo 11 de la ley nacional de delitos electorales, que establece hasta 9 años de prisión a funcionarios públicos que hagan mal uso de programas sociales.



Asimismo y ante los argumentos dados por funcionarios municipales de que los apoyos se otorgaban para aminorar los estragos de la ola de calor en alusión a un oficio en el que en su momento así se dio a conocer; sin embargo esto fue fechado el 26 de mayo, además de que el INE especifica claramente que el reparto de bienes y servicios relativos a estos programas sociales que no tienen propiamente reglas de operación por su naturaleza representan por si mismo un indicio de que su uso tienen fines electorales, y claramente en las imágenes se aprecia una cuadrilla de apoyo al PAN a la par de quienes entregaban los apoyos.

26/06/2018