El PRIMOR está sosteniendo a lo peor de la política mexicana: Miguel Riggs

Miguel Riggs candidato por la coalición México al Frente, recalcó que ya falta poco para que estas elecciones finalicen, por lo que hay que reflexionar sobre cuáles son las intenciones que han mostrado los demás partidos, porque uno, el PRI, quiere darle continuidad a la corrupción y el otro, Morena, quiere perdona a los corruptos. Hablamos de cosas muy serias porque la política no se trata de ponerse de acuerdo para ganar elecciones.



Hay que acabar con ese cinismo de otras fuerzas políticas, porque el “PRIMOR” pactan en lo nacional y se dicen diferentes, pero están cortados con la misma tijera, dijo Riggs Baeza.“Nuestra labor será darle continuidad al Sistema Nacional Anticorrupción para dar el blindaje que se requiere ante esta oleada de tiburones, de corruptos, que pretenden llegar a las curules y a los gobiernos. Lo principal en estos tres años será trabajar para que las cosas cambien en beneficio de todos los mexicanos no importando su filiación política, porque si les puede molestar a algunos, sobre todo a los corruptos, pero parte de mi función como diputado federal, será el acatar y hacer cumplir plenamente la ley”.



Nosotros estamos cimentados en lo que queremos y nuestro papel en la política será de dar ideas emprendedoras que contrasten con la economía y que no beneficien sólo a unos pocos, explicó Miguel Riggs.



Lo malo de este “PRIMOR” es que está sosteniendo a lo peor de la política mexicana para catapultarse como una idea nueva, pero no se puede cambiar la política con los mismos, es por es que es importante que se vote en bloque con Ricardo Anaya, Maru Campos y todos los diputados del Frente en el Estado, puntualizó el candidato por el distrito seis. 26/06/2018