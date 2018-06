Convoca Congreso a su Decimotercer Periodo Extraordinario

La Diputación Permanente del Congreso del Estado citó para el próximo 28 de junio del 2018 a los integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura, al Decimotercer Periodo Extraordinario de Sesiones, el cual dará inicio a partir de las 11 horas en el Recinto Oficial.



Lo anterior, debido a que la Junta de Coordinación Política y diferentes comisiones legislativas cuentan con diversos asuntos que han sido concluidos y aprobados por sus integrantes, por lo que se requieren presentarse ante el Pleno para su votación.



Aunado a lo anterior, se presentarán los siguientes asuntos: -Lo relativo al cumplimiento de la resolución dictada en el Juicio de Amparo 1767/2016-V del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua, por el que se deja sin efectos, única y exclusivamente por lo que concierne al C. Gerardo Javier Acosta Barrera, el Decreto No. LXV/ABDEC/0217/2016 I P.O., que derogó los diversos 1551/2016 XXI P.E. y 1552/2016 XXI P.E., por el que se constituyó el Congreso del Estado en Colegio Electoral para proceder a su reelección o no, y mediante el cual fue reelegido el C. Gerardo Javier Acosta Barrera, como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, respectivamente.



-La ratificación, en su caso, de las personas propuestas por el Titular del Poder Ejecutivo, que ocuparán los cargos de magistradas y magistrados del Poder Judicial del Estado.



- Autorización al Ejecutivo del Estado para que, por conducto de la Secretaría de Hacienda, se formalice contrato de fideicomiso irrevocable que se denominará “Fondo de Atención a Niñas y Niños Hijos de Policías Caídos en Cumplimiento de su Deber”; y



- Lo referente a la modificación diversas disposiciones del Decreto No. 919/2015 II P.O., por el que se instituyó el reconocimiento anual denominado Premio Chihuahuense Narrativa Histórica “Ignacio Solares”; y el relativo a la Ley que Crea el Premio Chihuahua.



Es por todo lo antes señalado que la Presidencia del Poder Legislativo, tuvo a bien citar a los 33 diputados a la Sesión ya mencionada. 28/06/2018