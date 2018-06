No regresará la corrupción, votaremos por la honestidad y buen gobierno: Jorge Soto

El candidato del PAN a diputado local por el distrito 15, Jorge Soto Prieto, sostuvo que el reclamo generalizado de la sociedad ha sido durante la campaña continuar en su compromiso en el combate a la corrupción, por lo que aseguró no tener duda que los chihuahuenses saldrán este primero de julio a votar por una sociedad honesta que reclama un buen gobierno.



Jorge Soto ante los vecinos de la colonia Campo Bello, ratificó su compromiso de seguir ofreciendo todo su esfuerzo para representar a la sociedad honesta y responsable que reclama de sus gobiernos resultados inmediatos, transparencia y rendición de cuentas sobre el destino de los recursos, “ya lo demostramos, hemos logrado hacerle frente a la corrupción

y no claudicaremos, nos debemos a los ciudadanos y sus familias, por ello sólo juntos podemos hacer más”.



Al invitar a los ciudadanos a sumarse en la búsqueda de un mejor Chihuahua, Jorge Soto encontró que la sociedad reclama justicia real contra la corrupción que robó oportunidades de desarrollo para su calidad de vida, lo que forma parte de su propuesta de campaña con trámites más ágiles, incentivos fiscales y soluciones inmediatas de los gobiernos.



“No tengo duda que la sociedad ha dicho no a la corrupción, que somos más los ciudadanos comprometidos que juntos saldremos a votar por una sociedad honesta que reclama seguir con un buen ejercicio de gobierno”, expresó Jorge Soto. 26/06/2018