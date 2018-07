“Javier Corral regala detenciones para favorecer al PAN y a Maru Campos”: Fernando Tiscareño Dijo que dichas acciones no tendrán efecto en el electorado y que no dejará de pedir justicia para todos los involucrados con Duarte, incluyendo la hoy candidata del PAN

Ante las sorpresivas detenciones de cuatro ex funcionarios pertenecientes al Duartismo acusados de peculado por el desvío de 20 millones de pesos, el candidato por la Coalición Juntos Haremos Historia, Fernando Tiscareño, dijo que dicho acto es una acción desesperada por parte del Gobernador del Estado, Javier Corral Jurado, al ver que las encuestas realizadas por iPC Estadísticas muestran que Andrés Manuel López Obrador tiene un 42% de las preferencias y el empate técnico de Tiscareño con Campos Galván en la capital.



El abanderado de PT- Morena- PES por la Alcadia, dijo: “AMLO tiene un 42% de las preferencias y el empate técnico de Tiscareño con Campos en la capital, será superado de manera pacífica y consciente por el voto útil de hombres y mujeres, luchadores sociales que conozco del PRI y de los mismos panistas que me apoyan y de los que no están de acuerdo con sus gobernantes manchados de corrupción. Ya lo han demostrado así en otras elecciones, recuerden a Juan Blanco en 2009 y hoy Borruel con su auto de más de 5 millones de pesos.”



Agregó que la Operación Justicia para Chihuahua, solo se aplica de manera selectiva ya que desde hace varios días y en pleno periodo electoral salieron a la luz pruebas y los recibos en los cuales la candidata del PAN, María Eugenia Campos, recibió casi 8 millones de pesos de la nómina secreta de César Duarte; y pese a que existen denuncias penales ante las instancias

correspondientes ni el Fiscal César Arturo Peniche, ni Corral Jurado han actuado contra la alcaldesa con licencia.



Mencionó que las detenciones al ex líder de la Sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alejandro Villarreal Aldaz; el extitular de los Servicios Educativos del Estados de Chihuahua (SEECH), Diógenes Bustamanete Vela y la exdirectora de Administración de SEECH, Martha Patricia Banderas Barrera; así como Felipe González Lui, ex Jefe de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda, representan el regalo que Corral pretende dar con a favor de los candidatos del PAN, recalco que ya no tendrá efecto en el electorado.



“No dejaré de pedir justicia para todos los involucrados con Duarte, incluyendo la hoy candidata del PAN, puntualizó”



Para finalizar confío en que las personas que aún reflexionan la intención de voto, recuerden las promesas que hace dos años les hizo Maru Campos, tales como el agua, transporte, pavimento y baches, educación y sobre todo seguridad; dijo que debido a la crisis que existe, sofoca y padecen día a día los ciudadanos no le darán su voto a la candidata el PAN el próximo 1 de Julio.



“Creo indiscutiblemente que Chihuahua será parte de ésta histórica transformación de nuestro país, con el voto de los chihuahuenses, juntos haremos historia.” 27/06/2018