Realiza Congreso cambios internos, tras licencias de legisladores

Los diputados que integran la Sexagésima Quinta Legislatura, formalizaron los cambios que se suscitaron con motivo de las licencias otorgadas a legisladores locales, por lo que se reformaron diversos decretos para la integración de los grupos parlamentarios, la Junta de Coordinación Política, las comisiones de Dictamen Legislativo y Comités, la Mesa Directiva, la Comisión Jurisdiccional y los representantes en entes de la Administración Pública.



Para ello, se reformó el decreto, mediante el cual se declaran constituidos los Grupos Parlamentarios que integran la Sexagésima Quinta Legislatura del H. Congreso del Estado de Chihuahua, en la parte relativa a la conformación de los Grupos Parlamentarios de los Partidos

Acción Nacional, MORENA, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México para quedar de la siguiente manera:



GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL:

Dip. Jesús Villarreal Macías-Coordinador

Dip. Severo Trujano Trevizo-Subcoordinador

Dip. Patricia Gloria Jurado Alonso-Integrante

Dip. Víctor Manuel Uribe Montoya-Integrante

Dip. Gabriel García Cantú-Integrante

Dip. Gustavo Alfaro Ontiveros -Integrante

Dip. Ana María García Sánchez-Integrante

Dip. Petra Irene Enríquez Saucedo-Integrante

Dip. Liliana Araceli Ibarra Rivera-Integrante

Dip. Nadia Xóchitl Siqueiros Loera-Integrante

Dip. Jorge Carlos Soto Prieto-Integrante

Dip. Omar Payan Montes -Integrante

Dip. Lucero de Lourdes Espíndola de la Vega-Integrante

Dip. Carmen Rocío González Alonso -Integrante

Dip. Jesús Alberto Valenciano García-Integrante

Dip. Citlalic Guadalupe Portillo Hidalgo-Integrante



GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA:

Dip. Pedro Torres Estrada-Coordinador

Dip. Stephanie García González-Subcoordinadora



GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA:

Dip. María Antonieta Mendoza Mendoza-Coordinadora

Dip. Javier Antonio Enríquez Orozco -Subcoordinador

Dip. Martha Rea y Pérez-Integrante



GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO:

Dip. Alejandro Gloria González -Coordinador

Dip. Ever Oswaldo Orrantia Ceniceros-Subcoordinador



También, se modificó el decreto relativo a la integración de la Junta de Coordinación Política, para quedar integrada de la siguiente manera:

Dip. Jesús Villarreal Macías, como Presidente de la Junta y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, quien tiene voz y voto.



Dip. Severo Trujano Trevizo, como Subcoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, quien tiene voz.



Dip. María Isela Torres Hernández, como Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, quien tiene voz y voto.



Dip. Imelda Irene Beltrán Amaya, como Subcoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, quien tiene voz.



Dip. Pedro Torres Estrada, como Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, quien tiene voz y voto.



Dip. Stephanie García González, como Subcoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, quien tiene voz.



Dip. Rubén Aguilar Jiménez, como Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, quien tiene voz y voto.



Dip. Héctor Vega Nevárez, como Subcoordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, quien tiene Voz.



Dip. María Antonieta Mendoza Mendoza, como Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, quien tiene voz y voto



Dip. Javier Antonio Enríquez Orozco, como Subcoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, quien tiene voz.



Dip. Alejandro Gloria González, como Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, quien tiene voz y voto.



Dip. Ever Oswaldo Orrantia Ceniceros, como Subcoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, quien tiene voz.



Dip. Miguel Alberto Vallejo Lozano, como Representante de Movimiento Ciudadano, quien tiene voz y voto.



Dip. Crystal Tovar Aragón, como Representante del Partido de la Revolución Democrática, quien tiene voz y voto.



Dip. Israel Fierro Terrazas, como Representante del Partido Encuentro Social, quien tiene voz y voto.



Dip. Diana Karina Velázquez Ramírez, como Presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, quien tiene voz.



Además, se modificó el Decreto, por medio del cual se integran las Comisiones de Dictamen Legislativo, Especiales y Comités del Honorable Congreso del Estado; se integró el Comité de Biblioteca; y se crearon las siguientes Comisiones Especiales y Conferencia Legislativa Fronteriza.



Así mismo, se modificó el Decreto por el cual se designa la Mesa Directiva correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional, que durará en su encargo del 1 de septiembre de 2017 a agosto del 2018, para quedar integrada de la siguiente forma:



Presidenta: Dip. Diana Karina Velázquez Ramírez

Primer Vicepresidente: Dip. Jorge Carlos Soto Prieto

Segundo Vicepresidente: Dip. Ever Oswaldo Orrantia Ceniceros

Primera Secretaria: Dip. Carmen Rocío González Alonso

Segunda Secretaria: Dip. María Antonieta Mendoza Mendoza

Prosecretaria: Dip. Ana María García Sánchez

Prosecretario: Dip. Pedro Torres Estrada

Prosecretario: Dip. Gabriel Ángel García Cantú



Se modifica además, el decreto por medio del cual la Sexagésima Quinta Legislatura, designa como integrantes de la Comisión Jurisdiccional, que atenderá los asuntos que les sean turnados, para quedar de la siguiente manera:



Con carácter de propietarios:

1. Dip. Jesús Alberto Valenciano García

2. Dip. Jorge Carlos Soto Prieto

3. Dip. Carmen Rocío González Alonso

4. Dip. René Frías Bencomo

5. Dip. Hever Quezada Flores



Y con el carácter de suplentes, quienes, en su caso, entrarán en funciones en el siguiente orden de prelación:

1. Dip. Israel Fierro Terrazas

2. Dip. Crystal Tovar Aragón

3. Dip. María Isela Torres Hernández



Por último, se modificó el Decreto a través del cual se designan representantes de esta Legislatura ante diversos entes que conforman la Administración Pública Estatal.



28/06/2018