Rompimos con el bipartidismo en Chihuahua: Tiscareño y Miroslava

Fernando Tiscareño acompañado de Miroslava Arvizo dijo ante medios de comunicación que gracias al voto de confianza que le dieron los chihuahuenses y el inminente triunfo de Andrés Manuel López Obrador como Presidente de la República, lograron abatir y romper el bipartidismo que existía en la entidad, por tanto, mencionó que Morena será una “férrea, responsable y sólida oposición” que seguirá exigiendo justicia ante los casos de corrupción de las malas decisiones emanadas de PAN y el PRI.



“Seguimos con la férrea, responsable y sólida oposición; así como denunciamos y pedimos justicia lo vamos a continuar con nuestros trabajos, esto con el ánimo de que siempre exista real justicia, respetuosa y seria, no obtuvimos el triunfo en la alcaldía, pero estamos contentos con los resultados”.



Por su parte quien contendió por la Sindicatura Municipal, Miroslava Arvizo agradeció a medios de comunicación la apertura que tuvieron con la cobertura de la campaña de la coalición Juntos Haremos Historia; además de agradecer a Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES) por considérala como candidata.



Para finalizar comento ante la prensa: “Gracias a la sociedad, muy agradecida por la confianza que nos tuvieron muchísimos chihuahuenses… no me queda más que decir que esto apenas comienza, creo que tendremos Fernando y Miroslava para rato” 02/07/2018