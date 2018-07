Emite Seguridad Pública recomendaciones con casas solas *Se exhorta a las personas que salen de vacaciones tomar en cuenta algunas medidas, para evitar el ingreso de gente extraña

Debido al próximo periodo vacacional largo, en que muchas personas y familias acostumbran salir de la ciudad, sea para realizar días de campo, visitar familiares, entre otros, la Dirección de Seguridad Pública Municipal emite sencillas, pero eficientes recomendaciones para todos aquellos que dejarán su vivienda sola por uno o varios días y evitar con ello que gente extraña pretenda ingresar con intenciones de cometer robos.



Si bien la Policía Municipal permanece atenta a la vigilancia en todo el territorio municipal y ha incrementado notablemente la presencia de agentes, es importante tomar en cuenta ciertas medidas de autoprotección del hogar, antes de dejar las viviendas deshabitadas y asegurar así que al regreso se encuentre sin sorpresas desagradables.



Si sale de casa tome en cuenta lo siguiente:



No anunciar su salida a través de las redes sociales.

Cerrar puertas, ventanas y barandales, sobre todo puertas y ventanas de traspatio y baño.

No dejar luces encendidas durante el día ni las llaves bajo las macetas, tapetes, etc.

Avise a sus vecinos de confianza los días que estará sola la casa para que estén al tanto de la misma y reporten al 9-1-1 cualquier movimiento extraño.

Proporcione a un vecino de confianza el número de algún familiar que pueda acudir de inmediato en caso de que algo pase.

Asigne a un familiar que de vueltas a la casa y encienda luces exteriores durante la noche.

Si deja algún vehículo en la casa lleve las llaves consigo o déjelas a alguien de confianza.

Recopile los documentos importantes y resguárdelos en sitio seguro.

Asegúrese de cerrar bien válvulas de gas y agua, así como desconectar aparatos eléctricos.



Cabe mencionar que también es frecuente que puedan ocurrir incidentes relacionados con fugas de agua, de gas o cortos circuitos eléctricos al no dejar cerradas las llaves de paso de los sistemas que abastecen la vivienda, por eso es recomendable asegurarse de dejarlas bien cerradas salvo el caso de la electricidad por si se toma la precaución de asignarle a una persona apagar y encender luces.



Si por el contrario, decide quedarse en casa, trate de estar al pendiente de movimientos extraños en su calle y reporte de inmediato al 9-1-1 para que un policía acuda a revisa 02/07/2018