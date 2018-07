Propone Comisión de Fiscalización sancionar al PRI, PAN y Morena al resolver tres procedimientos sancionadores

La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó tres proyectos de resolución sobre dos procedimientos oficiosos abiertos por instrucción del Consejo General en contra del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), así como una queja presentada por el PRI en contra de Morena.



El proyecto con número de expediente INE/P-COF-UTF-14/2017/CHIH es un procedimiento oficioso ordenado por el Consejo General del INE para indagar si el Comité Directivo Estatal del PRI en el estado de Chihuahua recibió aportaciones por parte de una dependencia del Gobierno del estado durante el ejercicio 2015.



En la investigación realizada se pudo acreditar que, desde la Secretaria de Hacienda del estado y mediante un sistema de compensaciones, se realizaban descuentos a los trabajadores del estado de Chihuahua, bajo el concepto de “aportaciones voluntarias” por un monto de 14 millones 617 mil 881 pesos.



Sin embargo, se trata de un acto simulado, toda vez que no existió la manifestación de la voluntad de los trabajadores y, en su lugar, se acreditó la entrega de recursos en efectivo desde la dependencia gubernamental al tesorero del PRI en la entidad. El proyecto propone sancionar la falta con el 250 por ciento del monto involucrado; es decir, 36 millones 544 mil 702 pesos al considerarse que se constituyó una aportación de ente prohibido.



Por su parte, el procedimiento oficioso identificado como INE/P-COF-UTF/65/2018 se inició para determinar el origen real de los recursos allegados por concepto de tres aportaciones de simpatizantes en efectivo, que utilizó el PAN y su entonces precandidato a Presidente de la República el C. Ricardo Anaya Cortés en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018 por un monto de 1.5 millones de pesos.



El partido registró tres transferencias en efectivo de simpatizantes por un monto de 500 mil pesos cada una, a la cuenta de la Concentradora Nacional del PAN, recursos que posteriormente fueron transferidos a la contabilidad del otrora precandidato. Sin embargo, de la información obtenida durante la sustanciación del procedimiento se identificó que los tres simpatizantes recibieron el mismo día, transferencias electrónicas interbancarias tipo SPEI, por el mismo monto aportado proveniente de una persona moral.



Así se configura aportación en dinero por interpósita persona de un ente prohibido en la ley. La sanción propuesta asciende al 200 por ciento del monto involucrado, es decir tres millones de pesos.



Por último, se resolvió la queja presentada por el PRI en contra de Morena identificada con el expediente INE/Q-COF-UTF/93/2018 por la constitución de un fideicomiso que no reportó a la autoridad. De la investigación realizada por el INE se concluye que el partido participó activamente en la constitución de este instrumento financiero para allegarse de recursos como un mecanismo de financiamiento alterno a las reglas establecidas respecto al financiamiento privado en la Ley.



Al fideicomiso ingresaron 78.8 millones de pesos a través de depósitos en efectivo (44 mdp), cheques de caja (14.7 mdp), transferencias bancarias y SPEI (19.7 mdp), mientras que egresaron a través de cheques de caja 64.4 millones de pesos, principalmente a miembros del partido, los cuales fueron cobrados en efectivo.



Así, el proyecto propone sancionar por un monto de 197 millones 46 mil 413 pesos (250% del monto involucrado) al haberse configurado la omisión en el reporte de ingresos, el rebase del límite de aportaciones en efectivo, recibir aportaciones de personas desconocidas y recibir aportaciones de ente prohibido (personas morales).



Los proyectos de resolución de la Comisión de Fiscalización serán conocidos y votados por el Consejo General en su próxima sesión, una vez concluidos los cómputos distritales, sesión que se estima tenga verificativo el 18 de julio. 04/07/2018