Expondrá Paloma Castillo “Cruzando Calles”, 90 fotografías de “tribus urbanas” de Chihuahua en CDC

“Cruzando Calles” es el título bajo el cual, Paloma Castillo inaugurará este viernes su próxima exposición fotográfica en Centro de Desarrollo Cultural, resultado de más de un año y medio de trabajo en las calles de Chihuahua y Ciudad Juárez que se materializa en una muestra de noventa fotografías y once “tribus urbanas”: “Pachucos”, “Cholos”, bailarines de “Break dance”, “Parkours”, “Grafiteros”, “Lowrider bikes”, “Bikers”, “Pin ups”, “Cosplay”, “Lowrider” y “Skates”.



Paloma Castillo es originaria de esta ciudad. Egresó de la carrera de Administración con especialidad en mercadotecnia por el Tecnológico de Chihuahua. Como fotógrafa ha colaborado para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Down y es coautora del libro fotográfico digital “Cuba ¿el fin del socialismo?”.



Ha participado en exposiciones individuales y colectivas en El Heraldo de Chihuahua, Museo Tarike, Casa Siglo XIX, Quinta Touché, en la ex hacienda de El Sauz y en la estación del metro Salto del Agua en la Ciudad de México. Su obra gira en torno a paisajes, la vida cotidiana y el patrimonio industrial.



El programa inaugural tendrá lugar este viernes 6 de julio a partir de las 6 de la tarde en Centro de Desarrollo Cultural (En la esquina de Independencia y Libertad), y se contará con la presentación de seis vehículos “lowrider”, seis motocicletas, dieciocho bicicletas “lowrider”, grupos de pachucos de El Paso, Texas; Gómez Palacio, Durango; Ciudad Juárez y Chihuahua, y representantes y seguidores de cada una de las tribus urbanas que integran la exposición.



Cabe destacar que once de las noventa fotografías de esta exposición se colocarán de forma aleatoria en la estación subterránea de metro bus que se encuentra en el túnel de la Avenida Independencia.

05/07/2018