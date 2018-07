Agradece Miguel Riggs a la ciudadanía que le dieron su apoyo y confianza

El ahora diputado electo por el distrito seis federal Miguel Riggs agradeció a toda la ciudadanía chihuahuense por mantener ese cambio que dio inicio hace dos años dentro del combate a la corrupción y que ahora como diputado federal, estará trabajando para darle solución a las necesidades más apremiantes que se requieren. Es algo muy satisfactorio porque se recorrió todo el distrito para promover su trabajo que estará siendo efectivo durante los próximos años dentro del Congreso de la Unión.



“Tenemos un compromiso ahora de salir adelante con muchos cambios positivos que requiere México y nuestro Estado, pero estoy lleno de esperanza, agradecido con esas cien mil personas que respaldaron nuestro proyecto, o mas bien diria que es su proyecto pero que no solo será para un distrito, sino para todo el Estado”.



“Estaré informando de lo que estaremos haciendo durante estos tres años, pero estoy convencido de que saldremos adelante, aun cuando podamos tener todo en contra, pero en el PAN nunca la hemos tenido fácil por eso no lo vemos como algo negativo, sino todo lo contrario, porque nos entusiasma más para ser más proactivo, duro y directo”.



En chihuahua se demostró que se está trabajando bien, por eso mismo no les fallaremos a la ciudadanía chihuahuense que está confiando nuevamente en nosotros, finalizó Riggs Baeza ganador de la contienda por el distrito seis.​



Cabe mencionar que Riggs Baeza fue uno de los tres primeros diputados más votados en esta elección a nivel nacional.



El récord de votación en este distrito 06 era de 81,550 votos, en la elección del 2000; Miguel Riggs tuvo el récord de 103,469 votos.

09/07/2018