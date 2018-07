Emiten Bomberos y Protección Civil recomendaciones por lluvias

Con la intención de evitar incidentes que puedan afectar a personas o su patrimonio, el Cuerpo de Bomberos y la Coordinación Municipal de Protección Civil exhortan a la ciudadanía para tomar precauciones ante la actual temporada de lluvias.



Ante las constantes precipitaciones es necesario tomar las precauciones necesarias, más aún si se acude a cuerpos de agua, si maneja o si se encuentra en la vía pública durante un aguacero.



De manera preventiva el pasado 27 de junio, el alcalde Marco Bonilla recorrió la capital del estado en el Halcón 1 para supervisar que los cauces de los 22 arroyos que tiene la ciudad, así como los 2 ríos que la atraviesan, cuyos cuerpos de agua se encuentren libres de taponamientos como basura, maleza, escombro o ramas, para evitar inundaciones durante la época de lluvias. Si bien, no todos presentan riesgos de mayor inundación, es necesario mantener una supervisión adecuada.



Si conduce



Maneje a velocidad moderada.

Maneje con las luces encendidas.

Sea cortés y ceda el paso a otros automovilistas y vehículos de emergencia.

Evite transitar por calles inundadas o corrientes de arroyos, detenerse y esperar a que baje el nivel es lo más seguro.



Si está en la vía pública



Permanezca en un lugar seguro mientras pasa el temporal.

No salga si no es necesario, mientras llueve o hay pronóstico de lluvia fuerte.

Evite cruzar arroyos o corrientes fuertes.

Evite días de campo o recrearse en cercanías de arroyos o cuerpos de agua.



Si está en casa



Evite objetos que puedan volarse en los techos, balcones o terrazas.

Evite sacar bolsas de basura u objetos que puedan obstruir desagües.

Revise que las salidas de agua de patios o techos estén despejadas.



Es importante estar pendiente de los avisos de la autoridad y mantener contacto con instituciones escolares o guarderías donde lleve a sus hijos para coordinarse al momento de recogerlos, de presentarse lluvias, además ante cualquier situación de emergencia, está disponible el 9-1-1 para una atención oportuna de Bomberos, Policía Municipal y Protección Civil.

09/07/2018