Retira Gobierno Municipal casi 8 mil toneladas de basura de arroyos al norte de la ciudad -Tras operativo permanente de Servicios Públicos

Como parte del operativo permanente de limpieza en los diversos arrotos de la ciudad, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos (SPM), dio a conocer que se han retirado 7 mil 933 toneladas de escombro y basura diversa de enero a la fecha, lo cual ha derivado en cauces libres para el flujo pluvial.



La Dirección de Servicios Públicos atiende la limpieza del Canal Chuviscar, así como los siguientes arroyos que se encuentran, en su mayoría, en la zona norte de la ciudad: Número 1, La Noria, El Álamo, Saucito, Galera Norte, Galera Sur, Cantera, Plaza de Toros, El Mimbre, Magallanes, Los Arcos, Picacho, así como los ramales de dichos cuerpos.



Al respecto, el director de SPM, Ricardo Martínez García destacó que los arroyos que corresponden a SPM tienen particular importancia para su limpieza y mantenimiento, ya que atraviesan colonias de la ciudad y deben encontrarse en condiciones óptimas para resguardar la integridad de las familias chihuahuenses.



Y es que además de convertirse en un foco de infección, mencionó que la basura y escombro en los arroyos genera posibles obstrucciones que derivan en el desborde de los cuerpos de agua en el temporal de lluvias. Por ello, Martínez García señaló que, con el apoyo de maquinaria pesada, personal de la dependencia a su cargo realiza de forma permanente acciones de limpieza, desazolve y mantenimiento en arroyos de la ciudad.



Mencionó que entre los residuos más encontrados en los arroyos son escombro, llantas, colchones, entre otros, por lo que hizo un llamado a la población en general para que no se pongan en riesgo y no arrojen desechos a la vía pública o arroyos.



Finalmente, puso a disposición el número 072 para solicitar alguna acción del Gobierno Municipal, o bien, el número 911 para en caso de alguna emergencia.

10/07/2018