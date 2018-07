Declaran aprobadas reformas a la Constitución Política del Estado - En lo relativo al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa

El Poder Legislativo de Chihuahua declaró aprobadas diferentes reformas y derogaciones a la Constitución Política del Estado de Chihuahua, en lo concerniente al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.



Ello según señala el contenido del documento leído por la diputada Carmen Rocío González, una vez que se realizó el cómputo concerniente a los 32 ayuntamientos que aprobaron las reformas a los Artículos Sexto y Séptimo Transitorios del Decreto No. LXV/RFCNT/0362/2017 VI P.E., contenidas en el Decreto No. LXV/RFCNT/0795/2018 XII P.E., expedido por el Congreso del Estado.



Cabe mencionar que de acuerdo a lo señalado en el artículo 202 de la Constitución, cuando se trata de reformar a la Carta Magna del Estado, éstas deben ser enviadas a los ayuntamientos para su aprobación.



Una vez realizada la declaratoria, ésta será enviada al Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial del Estado, para que al día siguiente de su publicación entren en vigor las adecuaciones realizadas, entre ellas las bases para instituir el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, y el inicio de operaciones del mismo, el cual será con tres magistraturas, y el proceso de designación deberá llevarse a cabo en un plazo no mayor de 40 días a la entrada en vigor de la Ley. 10/07/2018